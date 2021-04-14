Видео: российские корабли начали учения в Черном море

Экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Фрегат, ракетные и десантные корабли Черноморского флота (ЧФ) вышли в море, они проведут артиллерийские стрельбы в рамках контрольной проверки, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Отряд кораблей вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения, передает РИА Новости.

В состав отряда кораблей вошли фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец", а также большие десантные корабли. Экипажи провели успешную тренировку по преодолению условного минного заграждения.

"В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени", - добавили в релизе представители Черноморского флота.

Кроме кораблей, в маневрах будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.

Контрольная проверка сил Черноморского флота является запланированным мероприятием для проверки сил за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки в акватории Черного моря.

Ранее источник в МИД Турции проинформировал РИА Новости, что Вашингтон сообщил Анкаре о проходе своих двух военных эсминцев Roosevelt и Donald Cook через Босфор в Черное море. Корабли будут находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая.

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, действия американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтре.

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