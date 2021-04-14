COVID-19 в Польше: страна продлила локдаун

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Локдаун в Польше продлевается до 25 апреля, исключение составляют занятия спортом на открытом воздухе, а также работа дошкольных учреждений. Об этом в среду на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает РИА Новости.

"С ближайшего понедельника дети смогут возвратиться в ясли и детские сады. Также мы сможем вернуться к занятиям спортом на открытом пространстве", - сказал Недзельский, уточнив, что в таких занятиях смогут участвовать не более 25 человек.

"Все остальные ограничения будут сохранены до 25 апреля", - заявил министр.

Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны действует режим локдауна. С конца марта на две недели введены дополнительные ограничения. Недавно их продлили до 18 апреля.

Торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, закрыты. Бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения. Отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма - также под замком. Запрещены собрания более пяти человек, обязательно ношение масок, в том числе на улице.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Польше коронавирусом заразились 2 599 850 человек, от связанных с ним осложнений скончались 59 126 жителей страны.

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