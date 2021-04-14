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Церемония захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в Севастополе, архивное фото

Закон об увековечении памяти погибших воинов принят Госдумой РФ

© Sputnik / Vasiliy Batanov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210414/34376302/Zakon-ob-uvekovechenii-pamyati-pogibshikh-voinov-prinyat-Gosdumoy-RF.html

Документ вносит ясность в процедуры, связанные с захоронением останков воинов, павших на полях сражений Великой Отечественной.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Закон об обращении с останками и воинскими захоронениями приняла Госдума на пленарном заседании в четверг.

Изменения вносятся в закон "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", передает РИА Новости.

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Закон наделяет власти субъектов Российской Федерации полномочиями по захоронению и перезахоронению непогребенных останков погибших в годы Великой Отечественной войны и по формированию поименных списков погибших, погребенных в воинских захоронениях на территории региона.

Кроме того, регионы должны будут утверждать перечень территорий, где проходили боевые действия и могут находиться непогребенные останки бойцов. В случае обнаружения на земельном участке останков или старых могил погибших бойцов их захоронение должно произойти в течение трех месяцев: на этот срок приостанавливаются любые работы, в ходе которых останки могут быть повреждены.

Лица, которые нашли останки, фрагменты надгробий и обелисков, должны в течение трех рабочих дней заявить об этом в полицию или соответствующий орган местного самоуправления, отмечает агентство.  

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