Закон об увековечении памяти погибших воинов принят Госдумой РФ

Документ вносит ясность в процедуры, связанные с захоронением останков воинов, павших на полях сражений Великой Отечественной.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Закон об обращении с останками и воинскими захоронениями приняла Госдума на пленарном заседании в четверг.

Изменения вносятся в закон "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", передает РИА Новости.

Закон наделяет власти субъектов Российской Федерации полномочиями по захоронению и перезахоронению непогребенных останков погибших в годы Великой Отечественной войны и по формированию поименных списков погибших, погребенных в воинских захоронениях на территории региона.

Кроме того, регионы должны будут утверждать перечень территорий, где проходили боевые действия и могут находиться непогребенные останки бойцов. В случае обнаружения на земельном участке останков или старых могил погибших бойцов их захоронение должно произойти в течение трех месяцев: на этот срок приостанавливаются любые работы, в ходе которых останки могут быть повреждены.

Лица, которые нашли останки, фрагменты надгробий и обелисков, должны в течение трех рабочих дней заявить об этом в полицию или соответствующий орган местного самоуправления, отмечает агентство.

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