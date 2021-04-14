Кличко: в Киеве продлен локдаун до конца апреля

В столице Украины локдаун из-за коронавируса продлится еще минимум 2 недели. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. В столице Украины локдаун продлен до 30 апреля. Об этом на онлайн-брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко. Ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса не позволяет снять ограничения, - сообщается на сайте администрации Киева.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении ограничительных мероприятий в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля. У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с количеством больных, смертей будет еще больше. Поэтому до 30 апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения", - сказал Виталий Кличко.

"В частности, закрытыми остаются все школы и детские сады. Весь общественный транспорт продолжит работать только по специальным пропускам. Заведения общественного питания работают только навынос или доставку. Продуктовые ярмарки закрыты. Частный бизнес, предприятия и учреждения должны отправить сотрудников на удаленную работу", - добавил Кличко.

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