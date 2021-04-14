Международный трек конкурса "Лидеры России": условия и призы для победителей

Все о треке "Международный": об условиях конкурса, преимуществах для участников, целях и направленностях проекта, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Стартовала регистрация на участие в новом треке "Международный" четвертого конкурса "Лидеры России". Победители этого направления получат гражданство Российской Федерации в ускоренном режиме, а также остальные положенные призы: миллион рублей, возможность обучения в российском вузе и повышение квалификации. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко.

Он рассказал, что несколько недель назад на встрече президента России Владимира Путина и победителей конкурса "Лидеры России" одна из участниц вышла с предложением открыть отдельное направление для соотечественников за рубежом и для иностранцев, которые заканчивали российские вузы. Глава государства эту идею поддержал. Так появился отдельный трек конкурса – "Международный".

"Заранее мы можем объявить, и есть соответствующее решение президента, что все, кто попадет в финал, гарантированно получают постоянный вид на жительство и право работать в России, а все, кто победят, ускоренно получают гражданство РФ. Это крайне важный стимул для участников", – сказал Кириенко.

Он уточнил, что в данном случае не отменяются и остальные призы. "Все, что положено россиянам, побеждающим в этом конкурсе, – миллион рублей, наставники, возможность получить повышение квалификации, образование в любом российском вузе – все это сохраняется", – подчеркнул заместитель руководителя администрации президента.

По его словам, на момент запуска проекта конкурс был ориентирован только на российских граждан. Однако организаторы столкнулись с желанием соотечественников без российского гражданства, а также иностранцев – выпускников российских вузов, владеющих русским языком, также принять участие в "Лидерах России". Так, по данным Кириенко, около 93% участников за три года существования конкурса заявили, что хотели бы жить и работать в России. "Порядка 16% из этих 93% говорят, что хотели бы как минимум иметь опыт пожить и поработать в РФ. А почти 80% хотели бы получить гражданство России и остаться здесь навсегда", – сказал замглавы администрации лидера России.

Он обратил внимание на уровень соотечественников, которые проживают за рубежом и иностранных студентов, подающих заявки для участия в конкурсе "Лидеры России".

"Очень высокий уровень. Один из участников – руководитель службы безопасности одного из крупнейших аэропортов мира. Люди, занимающие довольно высокие посты в крупных компаниях, которые тем не менее считают, что для их реализации Россия создает несопоставимые большие возможности и соответствующие условия. По-честному скажу, что для нас такая возможность, что в Россию приедут лучшие из лучших, говорящие на русском языке, убежден, что это будет и для них хорошо, и для РФ", – сказал Кириенко.

Трек "Международный": как принять участие в конкурсе

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров заявил, что требования для участия в треке "Международный" очень простые.

"Возраст до 55 лет, отсутствие гражданства РФ, наличие управленческого опыта не менее двух лет. Как и во всех наших треках, кроме "Студенческого". Регистрация участников открыта. Можно подавать заявку на сайт лидерыроссии.рф. Сделать это можно до 26 апреля. А уже 29 апреля стартует дистанционный этап, который продлиться до 11 июня", – уточнил эксперт.

По его словам, все конкурсанты трека "Международный" будут проходить тесты интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, а также специально разработанный для них тест на знание истории России, культуры, географии и экономики страны.

"Те, кто покажет наилучшие результаты, попадут в очный финал трека, который пройдет в Москве в августе-сентябре. А самые лучшие, кто победит в финале трека, смогут принять участие в суперфинале, который пройдет в марте 2022 года. Все суперфиналисты получат образовательные гранты в размере миллиона рублей, который можно использовать на любую образовательную программу в России, возможность поработать с наставником из числа лучших управленцев нашей страны", – добавил Комиссаров.

Направленность программы гораздо шире

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что его организация много работает с российскими соотечественниками.

"Есть программы Россотрудничества, когда мы распространяем квоты для обучения в РФ. Очень много талантливых ребят приезжают ежегодно учиться в Россию. Но есть уже состоявшиеся профессионалы с опытом управленческой деятельности, которые хотят связать свою жизнь с Россией, которые хотят принести пользу РФ, которые хотят стать послами доброй воли России в своих странах", – сказал Примаков.

По его словам, российские соотечественники хотят быть полезными.

"Поэтому эта программа для них – очень хороший шанс. Безусловно, будем поддерживать их. Это очень правильная затея, поскольку она заполняет сразу два направления – и лучшие могут приехать в Россию, получив возможности, вид на жительства, работу, востребованность здесь, или проходя через "сито", будучи подготовленными, остаются в своих странах и приносят пользу у себя дома, оставаясь послами доброй воли России", – заключил Примаков.

Нацеленность на привлечение специалистов

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что, узнав о новом треке "Международный", с ностальгией вспоминала свое детство в Краснодаре в 80-е, когда город был наводнен иностранными студентами.

"Это тоже была одна из тех вещей, которые мы сейчас стремительно наверстываем, так называемая советская гордость, потому что было ощущение, что в нашу страну хотят ехать, учиться хотят именно у нас со всего мира. Значит, наверное, мы круче, чем многие другие. Популярность трека "Международный", число людей, которые хотят принять участие в этой программе говорит ровно об этом. Это очень здорово и приятно видеть", – сказа Симоньян.

Она обратила внимание, что в течение нескольких десятилетий страна была "практически бездонным колодцем для выкачки мозгов в более успешные государства, с точки зрения их экономики. "От США до Южной Кореи – кто только не забирал наших айтишников, врачей и других специалистов. Самое время нам тоже озаботится тем, чтобы по-настоящему успешные люди были у нас. Не надо этого стеснятся, нужно гордиться этим. Люди, которые будут приезжать по нашей части – медиа, мы с удовольствием всех примем у себя, предоставим возможности для стажировки, работы и обучения", – добавила Главный редактор телеканала RT.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России. Одним из флагманских проектов платформы стал конкурс "Лидеры России", задача которого – создать социальные лифты для активных граждан страны. Так, за три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира, 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек.

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