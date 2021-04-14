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Президент РФ В. Путин

Путин сделал вторую прививку от COVID-19

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (146)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210414/34377455/putin-sdelal-vtoruyu-vaktsinu-ot-covid19.html

Президент России Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины российский лидер получил 23 марта.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Владимир Путин сделал второй укол двухфазной вакцины от коронавируса спустя три недели после первой прививки.

"Я хочу проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом", - сказал Путин на президиуме РГО.

Президент сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал уточнять название вакцины, которую ему ввели врачи. Эти подробности знает только медик, передает РИА Новости.  

Владимир Путин. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию от COVID-19

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Первая и вторая уже одобрены для вакцинации людей старше 60 лет, а вот "КовиВак" пока разрешена для применения у лиц от 18 до 60 лет. Как сообщал в начале апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко, исследования этого препарата для людей старше 60 лет еще проводятся.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (146)

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