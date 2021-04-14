Как получить разрешение на въезд в Россию – уточнение посольства Молдовы

В молдавской дипмиссии разъяснили процедуру получения разрешения на въезд граждан республики на территорию России: что делать тем, кому нужно выехать для работы и лечения в РФ.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Посольство Молдовы в России уточнило процедуру получения разрешения на въезд иностранных граждан в РФ. Разъяснения опубликованы на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"Министерство иностранных дел России уточнило процедуру получения разрешения на временный въезд иностранных граждан в РФ, в соответствии с которой разрешение на въезд выдается оперативным штабом под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой по заявке профильных органов исполнительной власти российской принимающей стороны, а не по инициативе посольства Молдовы в Москве", – сказано в заявлении.

Например, как пояснили в дипмиссии, когда граждане Молдовы планируют въезд на территорию РФ по приглашению российского партнера (организации, компании), то в этом случае российская сторона готовит пакет документов (приглашение, копии паспортов граждан республики, время проведения мероприятия и т. п.) и подает его в профильный федеральный/региональный орган исполнительной власти с просьбой обратиться в оперативный штаб РФ для получения соответствующего разрешения.

"Что касается граждан, планирующих приезд в Российскую Федерацию на лечение, посольство информирует о следующем. Граждане Молдовы обращаются в российское медицинское учреждение, которое планирует проводить их лечение. Данное медицинское учреждение регистрирует пациента на портале государственных услуг России, после чего гражданин Молдовы получает на свою электронную почту уведомление, содержащее единый специальный код, который является основанием для въезда на территорию РФ", – уточнили в посольстве.

Въезд на территорию России для иностранных граждан был ограничен в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. С тех пор ряд категорий иностранных граждан получил разрешение на въезд в РФ, однако для граждан Молдовы по-прежнему подобные ограничения остаются в силе.

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