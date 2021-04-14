ВОЗ: число диабетиков в мире увеличилось в четыре раза

За последние 40 лет число людей, страдающих сахарным диабетом, увеличилось в несколько раз, передает Всемирная организация здравоохранения.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила данные по количеству людей в мире, у которых диагностирован сахарный диабет. За последние 40 лет число диабетиков выросло в четыре раза, сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

По информации ВОЗ, 14 апреля, в 100-летнюю годовщину открытия инсулина, организация презентует глобальный договор по борьбе с диабетом, который должен простимулировать усилия по профилактике болезни и обеспечить лечение всех, кто в нем нуждается, передает РИА Новости.

"Необходимость принятия срочных мер по борьбе с диабетом очевидна как никогда. Число людей с диабетом увеличилось в четыре раза за последние 40 лет. И большая часть людей, которые находятся в тяжелом состоянии в больнице с COVID-19, страдают диабетом", – приводятся слова главы ВОЗ.

Наиболее важным направлением работы ВОЗ на данном этапе является максимальное расширение доступа к средствам диагностики сахарного диабета и инсулину или другим лекарствам. Особое внимание этому вопросу должно уделяться в странах с низким и средним уровнем дохода.

"Договор также будет направлен на стимулирование прогресса путем установления глобальных целевых показателей охвата лечением диабета… В договоре также будет содержаться призыв к правительствам выполнить обязательства по включению профилактики и лечения диабета в первичную медико-санитарную помощь и в пакеты мер по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения", – говорится в сообщении ВОЗ.

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