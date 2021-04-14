Видео: в Сербии запускают производство вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. В среду на базе сербского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" была расфасована первая пробная дозы вакцины против коронавируса "Спутник V". Полномасштабное производство Сербия планирует запустить 20 мая.

Соглашение между белградским институтом вирусологии и вакцин "Торлак" и Российским фондом прямых инвестиций, институтом Гамалеи и фармацевтической компанией "Генериум" было подписано в начале апреля, передает РИА Новости со ссылкой на посла республики в Москве Мирослава Лазански. В соглашении указаны условия передачи технологии производства российской вакцины.

"Мы ожидаем, что запасы вакцины "Спутник V", которые есть в Сербии, будут пополняться. Потом мы будем производить компоненты, которые мы получили из России. Первые партии компонентов вакцины сербского производства будут тестироваться в России. Когда их качество будет одобрено Институтом Гамалеи, тогда мы начнем массовое производство", – сообщил посол Сербии.

По его словам, в мае уже начнется производство компонентов российской вакцины в Сербии. "Начнется около 20 мая", - отметил Лазански. Он отметил, что в приоритете производство вакцины для внутренних нужд.

"Прежде всего мы бы хотели привить наших граждан. Если будет достаточно мощностей, то мы будем ее также экспортировать", - заявил Мирослав Лазански.

Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, до 42% граждан хотят получить российскую вакцину.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.

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