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Вакцина Спутник V

Видео: в Сербии запускают производство вакцины "Спутник V"

© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210414/34381335/v-serbii-nachnut-proizvodstvo-vaktsiny-sputnik-v.html

По данным сербского министерства здравоохранения, около 42% граждан хотят получить российскую вакцину "Спутник V".

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. В среду на базе сербского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" была расфасована первая пробная дозы вакцины против коронавируса "Спутник V". Полномасштабное производство Сербия планирует запустить 20 мая.

Соглашение между белградским институтом вирусологии и вакцин "Торлак" и Российским фондом прямых инвестиций, институтом Гамалеи и фармацевтической компанией "Генериум" было подписано в начале апреля, передает РИА Новости со ссылкой на посла республики в Москве Мирослава Лазански. В соглашении указаны условия передачи технологии производства российской вакцины.

Вакцина Спутник V
© Sputnik / Iliya Pitalev
Чокой рассказал, когда вакцина "Спутник V" будет доставлена в Молдову

"Мы ожидаем, что запасы вакцины "Спутник V", которые есть в Сербии, будут пополняться. Потом мы будем производить компоненты, которые мы получили из России. Первые партии компонентов вакцины сербского производства будут тестироваться в России. Когда их качество будет одобрено Институтом Гамалеи, тогда мы начнем массовое производство", – сообщил посол Сербии.

По его словам, в мае уже начнется производство компонентов российской вакцины в Сербии. "Начнется около 20 мая", - отметил Лазански. Он отметил, что в приоритете производство вакцины для внутренних нужд.

 "Прежде всего мы бы хотели привить наших граждан. Если будет достаточно мощностей, то мы будем ее также экспортировать", - заявил Мирослав Лазански.

Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, до 42% граждан хотят получить российскую вакцину.

Анатолий Альтштейн
© Photo : из личного архива Анатолия Альштейн
Альтштейн: возможно ли производить вакцину "Спутник V" в Молдове

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.

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