Конкурс "Лидеры России": как иностранцы смогут получить гражданство РФ

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Организаторы проекта объявили 14 апреля, что запускают новое направление – трек "Международный". Участвовать в нем смогут иностранные граждане в возрасте до 55 лет. Корреспондент Агентства Sputnik Данара Курманова рассказывает, каковы условия конкурса и что дает участие в нем жителям ближнего зарубежья.

Главное – талант

Основная цель проекта заложена в самом названии платформы – Россия должна стать страной возможностей, и не только для своих граждан. В этом убежден первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"В 2018 году в послании президента Владимира Путина прозвучало, что принципиальным условием развития России является возможность самореализации людей, – заявил он в ходе презентации трека "Международный". – И чем раньше человек сможет реализовать себя, тем лучше".

По словам Кириенко, о том, что конкурс "Лидеры России" действительно помогает людям найти себя, говорят цифры. За три года существования проекта заявки на участие подали 5 миллионов человек. В этом году этот показатель явно вырастет, считает Сергей Кириенко – и во многом благодаря сотруднице МИА "Россия сегодня", заместителю шеф-редактора агентства Baltnews Алине Герлине.

Дело в том, что ранее, 26 марта Алина Герлиня в рамках мероприятия с участием Владимира Путина обратилась к нему с предложением ввести в конкурсе "Лидеры России" отдельную специализацию для иностранных граждан, в том числе для выпускников российских вузов, а также упростить получение гражданства РФ для талантливых соотечественников. Президент инициативу поддержал.

"Надо сказать, что Алина Герлиня из Прибалтики, – прокомментировал ситуацию Сергей Кириенко. – Она не постеснялась, вышла с предложением, а в нашем конкурсе хочет участвовать много иностранцев. Мы проводили социсследование, и по его результатам, 93% опрошенных иностранцев хочет остаться и жить работать в России. 80% считает, что конкурс – это как раз возможность проявить себя".

Однако не все иностранцы являются достаточно упрямыми, чтобы преодолеть все бюрократические препятствия и остаться в стране, считает сама Алина Герлиня. "В Россию должны попадать талантливые люди, иногда их надо подтолкнуть, и конкурс "Лидеры России" – отличная для этого возможность", – сказала она.

ВНЖ или гражданство как бонус

Требований для участия в международном направлении конкурса несколько: быть иностранным гражданином в возрасте до 55 лет и обладать управленческим опытом не менее 2 лет. Среди призов для финалистов и победителей трека: образовательный грант в миллион рублей, работа с наставником из числа лидеров российского бизнеса или госуправления, а также шанс попасть в кадровый управленческий резерв России.

Но самое главное – все участники, которые пройдут в финал, гарантированно получат вид на жительство, а победители конкурса смогут стать российскими гражданами в ускоренном порядке.

Данная практика полезна и для иностранцев, и для самой России, считает генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров и также приводит в пример статистику. Иностранцы и прежде участвовали в конкурсе "Лидеры России", однако на общих основаниях с гражданами РФ, и активнее всего заявки подавали жители ближнего зарубежья. В ТОП-5 стран-участниц конкурса попали Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Латвия.

"Обратите внимание и на уровень образования иностранных участников, – говорит Алексей Комиссаров. – Более 36% из них являются магистрами, есть и кандидаты наук (2,2% – ред.)".

Антирусские фобии больше не работают

В 1990-х постсоветское пространство надолго стало бездонным колодцем для "выкачки мозгов" в другие страны – от США до Южной Кореи. Сегодня эту ситуацию нужно исправлять, полагает главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян.

"Кто только не забирал и наших айтишников, и врачей? Самое время и нам забирать по-настоящему успешных людей к себе, – рассуждает она. – Телеканал RT работает с иностранцами с первого дня основания. И, когда все начиналось, мы только набирали людей, я была поражена, как много иностранцев хотели приехать к нам работать. А тогда, в 2005, Россия находилась не в том состоянии привлекательности – еще не придумали вакцину Sputnik V и много других хороших вещей".

Нужно обратить внимание и на другой момент: международное направление конкурса сохраняет свое название, то есть иностранцы тоже могут быть лидерами России. Об этом говорит спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Россия – страна открытая, и этот проект показывает, что не работают русофобские модели, перестают иметь ценность, – поясняет он. – Люди могут жить в других странах, у них может быть другая национальность, но они знают язык и чувствуют себя русскими. Это и есть русский мир".

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