Украина и Молдова укрепляют трансграничное сотрудничество

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Кабмин Украины утвердил государственную программу развития трансграничного сотрудничества до 2027 года. Программа предусматривает расширение взаимодействия с Молдовой, Турцией, Грузией и Болгарией. Информация была представлена на канале правительства в Youtube.

"Актуальным для Украины является углубление трансграничного сотрудничества с Турцией, Грузией, Болгарией и Молдовой и создание соответствующих межправительственных советов, комиссий и рабочих групп", – поясняется в документе.

Благодаря программе будет усовершенствована работа пунктов пропуска через госграницу, планируется увеличить объемы экспорта и импорта товаров в пограничных регионах, что поспособствует развитию локального малого и среднего бизнеса, сообщает РИА Новости.

Также программа предусматривает реализацию стратегии Европейского союза для Дунайского региона и Дунайской транснациональной программы, реализацию программ и проектов в рамках Европейского территориального сотрудничества, а также развитие приграничной инфраструктуры горной территории Карпат.

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