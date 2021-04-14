На реконструкцию Нотр-Дама пожертвовали 830 миллионов евро

Сумма в 830 миллионов евро будет направлена на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от разрушительного пожара в 2019 году.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Розелин Башло, министр культуры Франции, сообщила, о том, что было собрано 830 миллионов евро пожертвований, которые будут потрачены на реставрационные работы собора Парижской Богоматери, пострадавшего от масштабного пожара два года назад.

"Было собрано 830 миллионов евро пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма. Естественно, я являюсь гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда ", – рассказала Башло.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. В результате обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар полностью уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева, передает РИА Новости.

Как сообщили пожарные, основная структура Нотр-Дама и ценные реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.

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