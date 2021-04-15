Привит "Спутником V" - приезжай: для кого Словения отменила карантин

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" власти Словении признают достаточным для въезда в страну без обязательного 10-дневного карантина, передает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.
"Для пересечения границы без обязательного карантина на дому в дополнении к препаратам Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca добавляются вакцины "Спутник V", а также Johnson&Johnson. В случае двух новых вакцин требуется доказательство прививки против COVID-19, не менее, чем за 21 день до въезда в страну", - сообщил кабмин на сайте.
С октября 2020 года в Словении действовал комендантский час, который власти страны отменили с понедельника, 12 апреля. Также с понедельника начальные школы перешли к очной форме обучения, а предприятия сферы услуг и учреждения культуры возобновили полноценную работу. Обязательным остается ношение масок в помещении.
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