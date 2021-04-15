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Зенитный ракетный комплекс С-350 Витязь

Названы сроки начала совместных дежурств по ПВО России и Белоруссии

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210415/34388996/Nazvany-sroki-nachala-sovmestnykh-dezhurstv-po-PVO-Rossii-i-Belorussii.html

План действий дежурных сил РФ и РБ в рамках Единой региональной системы ПВО был утвержден в конце 2020 года.

КИШИНЕВ, 15 апр  – Sputnik. К несению совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО) на одном из аэродромов Белоруссии военные России и Белоруссии приступят нынешним летом.

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Об этом в четверг заявил СМИ командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб в рамках работы Координационного комитета по вопросам ПВО стран СНГ.

План действий дежурных сил в рамках Единой региональной системы ПВО двух стран был утвержден в конце минувшего года, передает РИА Новости.

"В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами РФ", - сказал генерал.

Белорусские военные также постоянно задействованы в совместных с россиянами тренировках по ПВО. В этом году планируется участие в оперативно-тактических учениях с представителями ВВС и ПВО Белоруссии на полигоне Ашулук в Астраханской области, а также в совместных учениях "Боевое содружество-2021".

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