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Пандемия коронавируса

Коронавирус может стать хроническим заболеванием

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (159)
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210415/34392329/koronavirus-mozhet-stat-khronicheskim-zabolevaniem.html

Ученые предполагают, что COVID-19 может протекать не только в острой форме. Некоторые люди столкнулись с вирусом уже два или три раза, что может быть свидетельством хронической формы.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Коронавирус может протекать в хронической форме, есть те, кто болел вирусом 2-3 раза, передает РИА Новости. Заявление сделал академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель правления Российского респираторного общества, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Чучалин.

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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
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"Хроническое течение COVID-19. Обратите внимание, как мной поставлен этот вопрос. Есть ли те больные, которые дважды, трижды уже переносят эту болезнь? И я утвердительно должен сказать, что, к сожалению, да, есть такие больные. Но это что, новая болезнь или продолжение той болезни, которая была? И я особое внимание обращаю на то, что это больные в постковидном периоде, больные с хронической гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови)", - сказал Чучалин в рамках онлайн-собрания Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Реабилитация после COVID-19: от синдрома хронической усталости – до пневмофиброза" в МИА "Россия сегодня".

По мнению академика, есть необходимость в создании специальных диспансеров для реабилитации переболевших коронавирусом.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (159)

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