Коронавирус может стать хроническим заболеванием

Ученые предполагают, что COVID-19 может протекать не только в острой форме. Некоторые люди столкнулись с вирусом уже два или три раза, что может быть свидетельством хронической формы.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Коронавирус может протекать в хронической форме, есть те, кто болел вирусом 2-3 раза, передает РИА Новости. Заявление сделал академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель правления Российского респираторного общества, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Чучалин.

"Хроническое течение COVID-19. Обратите внимание, как мной поставлен этот вопрос. Есть ли те больные, которые дважды, трижды уже переносят эту болезнь? И я утвердительно должен сказать, что, к сожалению, да, есть такие больные. Но это что, новая болезнь или продолжение той болезни, которая была? И я особое внимание обращаю на то, что это больные в постковидном периоде, больные с хронической гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови)", - сказал Чучалин в рамках онлайн-собрания Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Реабилитация после COVID-19: от синдрома хронической усталости – до пневмофиброза" в МИА "Россия сегодня".

По мнению академика, есть необходимость в создании специальных диспансеров для реабилитации переболевших коронавирусом.

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