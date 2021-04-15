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Собор святого Пантелеймона в Новом Афоне

Принято решение о посещении Афона на Пасху

© Sputnik / Еланчук
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210415/34392832/prinyato-reshenie-o-poseschenii-afona-na-paskhu.html

Запрет на посещение Священной горы продлен до 10 мая 2021 года. Решение было принято вице-губернатором Афона.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. В связи с пандемией коронавируса все паломнические посещения Афона остаются под запретом до 10 мая 2021 года. Решение было принято вице-губернатором Святой Горы Афон. Также для всех въезжающих на Афон действуют специальные правила безопасности. Профилактические проверки в портах являются обязательными для прибывших, сообщила служба информации и общественной дипломатии МИД Греции.

Перед посадкой на суда необходимо пройти тестирование на коронавирус. Доступ на Афон разрешен только в случае отрицательного результата теста, пишет РИА Новости.

Аурелиу Чокой
© Sputnik / Mihai Caraus
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Таким образом, в период пасхальных праздников Афон останется закрытым для посетителей и паломников. В этом году православная Пасха будет отмечаться 2 мая. 

Святая Гора Афон – полуостров в северо-восточной Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.

Решения о запрете на посещение монастырей и меры профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества.

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