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Вакцина Спутник V

Иран получит 60 миллионов доз вакцины "Спутник V"

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210415/34399400/iran-poluchit-60-mln-doz-vaktini-sputnik-v.html

Поставки вакцины "Спутник V" в Иран начнутся в мае. Полученного страной количества доз хватит для того, чтобы привить 30 миллионов жителей.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что иранская сторона заключила с российской договор на поставку 60 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Исламскую Республику, передает Associated Press.

Контракт "подписан и окончательно оформлен". Благодаря поставкам указанного количества вакцин удастся привить 30 миллионов граждан.

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Публикация от Казем Джалали (@safirkazemjalali)

Как сообщил дипломат, посольство Ирана провело успешные переговоры с российской стороной, в ходе которых "была доведена до конца выработка договора" о покупке дополнительной партии вакцины, информирует РИА Новости.

Вакцина Спутник V
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
Видео: в Сербии запускают производство вакцины "Спутник V"

Поставки начнутся в конце мая.

Иран в январе заключил с РФ первый договор о сотрудничестве по прививке "Спутник V". Договор также включает дальнейшее производство вакцины в Исламской Республике. Первая партия "Спутник V" была поставлена в Иран в начале февраля. Российская вакцина является препаратом, с которого иранские власти начали вакцинацию в стране.

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