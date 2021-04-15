Иран получит 60 миллионов доз вакцины "Спутник V"

Поставки вакцины "Спутник V" в Иран начнутся в мае. Полученного страной количества доз хватит для того, чтобы привить 30 миллионов жителей.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что иранская сторона заключила с российской договор на поставку 60 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Исламскую Республику, передает Associated Press.

Контракт "подписан и окончательно оформлен". Благодаря поставкам указанного количества вакцин удастся привить 30 миллионов граждан.

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Как сообщил дипломат, посольство Ирана провело успешные переговоры с российской стороной, в ходе которых "была доведена до конца выработка договора" о покупке дополнительной партии вакцины, информирует РИА Новости.

Поставки начнутся в конце мая.

Иран в январе заключил с РФ первый договор о сотрудничестве по прививке "Спутник V". Договор также включает дальнейшее производство вакцины в Исламской Республике. Первая партия "Спутник V" была поставлена в Иран в начале февраля. Российская вакцина является препаратом, с которого иранские власти начали вакцинацию в стране.

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