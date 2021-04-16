Пока все спали: ДТП в Кишиневе, оговорки Байдена и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром в столичном секторе Рышкановка, на пересечении улиц Богдан-Воевод и Флорилор.

Дорогу не поделили два автомобиля, так что ДТП буквально парализовало движение, тем более что водители своевременно не убрали свои транспортные средства с проезжей части.

Десятки троллейбусов выстроились в ряд по улице Богдан-Воевод, с большим трудом передвигался частный транспорт. Пробка растянулась до улицы Алеку Руссо.

Байден произнес речь, но без ляпов не обошлось

Президент США Джо Байден в речи, посвященной России, выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.

Байден рассказал, что в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной, а также подтвердил поддержку Вашингтона территориальной целостности Украины и призвал российского коллегу воздержаться от любых военных действий, передает РИА Новости.

"Сейчас время деэскалации. Путь вперед заключается в обдуманном диалоге и дипломатическом процессе, и США готовы конструктивно продвигаться к этому процессу", - заявил американский президент.

Однако в своем выступлении лидер Белого дома опять оконфузился. Сначала вакцинацию спутал с эскалацией, а потом и вовсе не смог нормально произнести фамилию российского президента Путина.

Статистика заражений коронавирусом: цифры снова не радуют

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 138 миллионов.

К 08.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 138 миллионов 858 тысяч 768. Из них 2 миллиона 985 тысяч 407 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (31 миллион 495 тысяч 164). Следом идут Индия (14 миллионов 74 тысячи 564) и Бразилия (13 миллионов 746 тысяч 681).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 миллиона 622 тысячи 464), Великобритания (4 миллиона 396 тысяч 096), Франция (5 миллионов 248 тысяч 853), Турция (4 миллиона 086 тысяч 957), Италия (3 миллиона 826 тысяч 156), Испания (3 миллиона 396 тысяч 685) и Германия (3 миллиона 110 тысяч 252).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 956 тысяч 454 случая заражения, в Румынии - 1 миллион 20 тысяч 301, в Молдове - 244 тысячи 177.

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