Вакцина "Спутник Лайт" проходит регистрацию

Ожидается, что "Спутник Лайт" будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на 3-4 месяца с эффективностью около 85%.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Российский препарат "Спутник Лайт" включат в программу вакцинации сразу же после завершения процесса регистрации. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Текст соответствующего видеообращения к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава опубликован на сайте кабмина, передает РИА Новости.

"Готова уже и четвертая вакцина – "Спутник Лайт". Сейчас она проходит регистрацию. После завершения всех необходимых процедур она также будет включена в программу вакцинации. А значит, еще больше людей смогут сделать прививку, защитить себя и своих близких от опасной инфекции", - сказал Мишустин.

Препарат разработан в Центре имени Гамалеи и входит в линейку "Спутник".

Правила применения препарата предполагают однократное введение первого компонента вакцины "Спутник V". Ожидается, что при такой схеме использования "Спутник Лайт" будет обеспечивать защиту от коронавирусной инфекции на 3-4 месяца с эффективностью около 85%.

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