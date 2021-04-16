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Названа причина повторного заражения COVID-19

© AFP 2021 / Khaled Desouki
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (167)
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Ранее специалисты отмечали, что риск повторного заражения велик для людей с нарушением иммунной системы.

КИШИНЕВ, 16 апр  – Sputnik. Причину повторного заражения новым коронавирусом установили врачи из Медицинской школы имени Карла Айкана в США. В исследовании приняли участие около 2,5 тысяч морских пехотинцев, передают "Известия".

Вакцина Спутник Лайт.
© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Lancet Respiratory Medicine в четверг. Наблюдение за состоянием здоровья участников эксперимента велось с мая по ноябрь 2020 года. Перед началом исследования каждый военнослужащий сдал тест на антитела к коронавирусу. На тот момент из них переболели 189 человек, а остальные 2247 еще нет. Остальное время проведения исследования все участники каждые две недели проходили аналогичные исследования, а в случае заражения коронавирусом описывали свои симптомы.

Выяснилось, что за время исследования почти половина еще не переболевших COVID-19 (48%) заразились. При этом 10% от переболевших оказались заражены повторно. Течение заболевания в основном было бессимптомным и не потребовало госпитализации.

У заразившихся повторно вирусная нагрузка оказалась ниже, чем у заболевших впервые, однако при этом первые могли оставаться переносчиками заболевания.

Лестница.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Врачи полагают, что причина повторного заражения может скрываться в слабом иммунитете человека. Такой вывод они сделали, изучив иммунный ответ военнослужащих. Блокирующие попадания вируса в организм антитела были выявлены у 6 из 19 повторно заразившихся, или у 38%. В то же время из 54 впервые заболевших COVID-19 аналогичные антитела обнаружили у 45 человек - это 83%.

Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин ранее допустил, что COVID-19 может протекать в хронической форме. По его словам, некоторые пациенты переносят коронавирус несколько раз.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (167)

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