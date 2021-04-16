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Жираф в Московском зоопарке

Видео: весна в зоопарке - жирафы скачут на солнце, лемуры гоняют саранчу

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210416/34406949/Video-vesna-v-zooparke---zhirafy-skachut-na-solntse-lemury-gonyayut-saranchu.html

Московский зоопарк пробуждается от зимней "спячки": в российскую столицу, похоже, пришла настоящая весна.

КИШИНЕВ, 16 апр  – Sputnik. Кошачьи лемуры, обитающие в Московском зоопарке, вернулись в уличные вольеры из внутренних. Как сообщает пресс-служба зоосада, они радуются наступившей теплой погоде и с удовольствием гоняются по вольеру за саранчой.

"Иногда кажется, что им интереснее поймать насекомых, чем съесть их", — добавили в пресс-службе.

Кошачьи лемуры преимущественно вегетарианцы, им дают овощи, фрукты, различную растительную пищу. Эти животные занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения, информирует РИА Новости. На родине их называют "маки". В природе они обитают исключительно на юге и юго-западе Мадагаскара. Их численность сокращается из-за браконьерства.

Накануне зоосад опубликовал видеокадры весеннего "забега" кенийского жирафа по кличке Липа.

 

"В первый свой выход на улицу Липа выбежала из павильона и долго носилась галопом по поляне", – отметили в зоосаде.

Скорость жирафа, кстати, может достигать 60 километров в час.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете" отметила, что на большей части территории России в мае будет теплая погода.
Синоптик разъяснила, что температура воздуха в следующем месяце будет находиться в пределах, либо выше нормы.

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