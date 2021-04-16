МВД России: молдавские нелегалы должны покинуть РФ до 15 июня

По данным министерства, на территории Российской Федерации нелегально находятся около 56 тысяч граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Покинуть Россию попросили всех трудовых мигрантов из стран СНГ, которые находятся на территории РФ нелегально. Сделать это необходимо до 15 июня, передает РИА Новости. Об этом заявил Александр Горовой, замглавы Министерства внутренних дел России на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества.

Согласно официальной статистике МВД, сегодня в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — из Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдовы, 49 тысяч — из Казахстана.

МВД России пригрозило нелегальным мигрантам, которые не покинут страну до 15 июня, санкциями вплоть до закрытия границ.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу", — добавил Горовой.

Срок временного проживания мигрантов в России был продлен до 15 июня 2021 года указом президента России Владимира Путина. Решение было продиктовано условиями пандемии коронавируса.

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