Сербия хочет увеличить поставки российского газа

Глава МИД Сербии выразил уверенность в том, что реализация проекта "Турецкий поток" гарантирует стране более высокий уровень энергобезопасности.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Сербия рассчитывает на увеличение объема поставок газа из России, заявил глава МИД республики Никола Селакович в интервью РИА Новости.

"Сербия заинтересована в увеличении объема поставок газа, так как наши потребности растут с каждым годом", – сказал он, отвечая на вопрос о возможном продлении существующего или заключении нового контракта на поставку газа из России.

По его словам, доля прямых иностранных инвестиций в Сербии увеличилась до 62% от их общего объёма по региону. "Даже в эпоху пандемии мы очень заинтересованы в приходе иностранных инвесторов в Сербию, а значит, нуждаемся в увеличении поставок газа. И я совершенно уверен, что мы будем обсуждать этот вопрос с нашими российскими партнерами", – отметил глава МИД Сербии.

Селаквич также выразил уверенность в том, что реализация проекта "Турецкий поток" повысит уровень энергобезопасности Сербии.

"Сербия надеется на продление существующего или заключение нового контракта на поставку российского газа", – добавил он.

"Я уверен, что это (продление или подписание нового контакта на поставку газа - ред.) будет одной из тем для обсуждения для межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Но также и компании, я имею в виду "Сербиягаз" и "Газпромнефть", будут это обсуждать. И я надеюсь, что они достигнут соглашения как можно скорее", – отметил глава сербского МИД.

Газопровод "Турецкий поток" был запущен в начале января. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для снабжения Южной и Юго-Восточной Европы.

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