Ученые узнали, насколько точно собаки могут выявить коронавирус

В ходе исследования было доказано, что моча и слюна людей с COVID-19 приобретают уникальный запах. Именно на этот фактор реагируют обученные собаки.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Специально обученные собаки могут по запаху выявлять больных коронавирусом. Точность такого тестирования составляет до 96%, говорится в сообщении Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета (США).

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, в эксперименте приняли участие девять собак. На первом этапе их учили распознавать специальный реагент, затем животные тренировались отличать по запаху мочу здоровых людей от мочи пациентов с COVID-19, передает РИА Новости.

После трех недель обучения животные, которые ранее не участвовали в работе по выявлению заболеваний, смогли выявлять образцы мочи и слюны пациентов с коронавирусом со средней точностью в 96%.

В ходе исследования было доказано, что моча и слюна больных коронавирусом приобретают уникальный запах. При этом отмечается, что в процессе испытаний использовалось ограниченное количество образцов, и, возможно, со временем собаки просто начали отбирать образцы, запах которых им был уже знаком.

Ученые заявляют, что в дальнейшем в обучении собак необходимо применять большее количество образцов.

"Это (результаты исследования) мы можем развить не только в обучении распознавания COVID, но также в работе по распознаванию рака и в рамках других мер по выявлению заболеваний, которые мы предпринимаем", – сообщила ведущий автор исследования Синтия Отто.

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