Эквадор обнадежил: бананы не исчезнут с рынка

Опасный для бананов инфекционный грибок Tropical Race 4 (TR4), затронувший страны Южной Америки, не выявлен в Эквадоре, заявил глава эквадорского торгпредства в Москве Рикардо Фалья.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Эквадор продолжит производство и экспорт бананов в привычном объеме, опасный для сладких фруктов инфекционный грибок в стране не выявлен, сообщил РИА Новости глава эквадорского торгпредства в Москве Рикардо Фалья, комментируя сообщения об угрозе исчезновения плодов.

"Эквадор продолжит производство и экспорт бананов. Это то, что касается предложения. Не думаем, что цены вырастут", - сказал он. © Sputnik / Виталий Тимкив Бананы могут полностью исчезнуть

Ранее появилась информация о риске исчезновения на рынке бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба Tropical Race 4 (TR4).

Заболевание было распространено раньше в Азии и Австралии, но теперь затронуло и ряд стран Южной Америки, которые являются основными производителями бананов. Уже были закрыты первые посевные площади в Колумбии и Гондурасе.

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