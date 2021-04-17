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Эквадор обнадежил: бананы не исчезнут с рынка

© Sputnik / Сергей Субботин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210417/34411382/v-ekvadore-obnadezhili-banany-ne-ischeznut-s-prilavkov.html

Опасный для бананов инфекционный грибок Tropical Race 4 (TR4), затронувший страны Южной Америки, не выявлен в Эквадоре, заявил глава эквадорского торгпредства в Москве Рикардо Фалья.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Эквадор продолжит производство и экспорт бананов в привычном объеме, опасный для сладких фруктов инфекционный грибок в стране не выявлен, сообщил РИА Новости глава эквадорского торгпредства в Москве Рикардо Фалья, комментируя сообщения об угрозе исчезновения плодов.

"Эквадор продолжит производство и экспорт бананов. Это то, что касается предложения. Не думаем, что цены вырастут", - сказал он.
Бананы
© Sputnik / Виталий Тимкив
Бананы могут полностью исчезнуть

Ранее появилась информация о риске исчезновения на рынке бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба Tropical Race 4 (TR4).

Заболевание было распространено раньше в Азии и Австралии, но теперь затронуло и ряд стран Южной Америки, которые являются основными производителями бананов. Уже были закрыты первые посевные площади в Колумбии и Гондурасе.

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