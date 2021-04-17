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Протест в Миннесоте

Массовые задержания проведены из-за протестов в Миннесоте

© AFP 2021 / STEPHEN MATUREN
Общество
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Sputnik Молдова
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Из-за акции протестов городские власти ввели комендантский час, но протестующие не подчинялись требованиям полиции разойтись.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Около 100 человек задержали в связи с протестами в штате Миннесота, которые продолжились в пятницу после гибели афроамериканца Райта.

Протестующие у отделения полиции в Бруклин-Сентере после убийства Данте Райта.
© REUTERS / Nick Pfosi
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Протесты в американском штате Миннесота после смерти афроамериканца Данте Райта продолжаются уже шестой день подряд. Вечером 16 апреля у полицейского участка города Бруклин-Сентер собрались около 500 человек.

По информации местного ТВ, из-за митинга городские власти опять решили ввести комендантский час в ночь с пятницы на субботу. Однако протестующие не подчинялись требованиям полиции разойтись, некоторые митингующие кидали различные предметы в правоохранителей, пытались ослепить их лазерными указками, прорваться через заграждения. Сотрудники органов правопорядка провели отдельные задержания тех, кто не подчинялся приказам разойтись.

"Комиссар общественной безопасности Миннесоты Джон Харрингтон заявил, что около 100 человек были задержаны в связи с беспорядками в пятницу вечером", - сообщил телеканал KSTP со ссылкой на заявление властей, подчеркнув, что предыдущей ночью задержанных не было.
Протест в Миннесоте
© AFP 2021 / SCOTT OLSON
Протест в Миннесоте

Ранее в полиции Миннесоты сообщили, что сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила афроамериканца Данте Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Его гибель спровоцировала протесты. Власти Миннесоты установили, что в Райта стреляла сотрудница полиции города Бруклин-Сентер с 26-летним стажем Ким Поттер. Она отстранена от службы в административном порядке по стандартной процедуре.

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