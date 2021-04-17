15:12 17 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.87
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Похороны принца Филиппа

В день похорон принца Филиппа опубликовано видео в память о нем

© AFP 2021 / JESSICA GOW
Общество
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/11/34423155.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210417/34423204/v-den-pokhoron-printsa-filippa-opublikovano-video-v-pamyat-o-nem.html

​В видео появляются фотографии принца Филиппа – от детских до последних, в самые разные периоды его жизни.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. В день похорон супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа британская королевская семья обнародовала видео в память о нем.

"Видео в память невероятной жизни герцога Эдинбургского, уникальной благодаря широте опыта и принадлежности к военному поколению. Слова придворного поэта (Саймона Армитиджа) "Патриархи – элегия", – говорится в сопроводительном комментарии к видео, опубликованном в соцсетях королевской семьи.

​В видео появляются фотографии принца – от детских до последних, в самые разные периоды его жизни, в кругу семьи, а также при исполнении военных и официальных обязанностей.

Похороны принца Филиппа
© AFP 2021 / STEVE PARSONS
Похороны принца Филиппа

Герцог Эдинбургский, скончавшийся 9 апреля, будет похоронен в субботу в королевской усыпальнице часовни святого Георгия в Виндзорском замке, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы – король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: залпы по всей Британии – акция в память о принце Филиппе
Видео: 99 ударов колокола – в Вестминстерском аббатстве почтили память принца Филиппа
Фото: цветы и приспущенные флаги – британцы скорбят по принцу Филиппу
Фото: памяти принца Филиппа, герцога Эдинбургского

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: дорогу молодым – названы победители Sony World Photography Awards 2021
На какую разведку работают те, кто не попал в санкционный список США против России?
Видео: обойти санкции – кто не попал в ограничительный список США против России?
Доходы и расходы жителей Молдовы в 2020 году
Как зарабатывают и на что тратят деньги жители Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться