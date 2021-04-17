В день похорон принца Филиппа опубликовано видео в память о нем

​В видео появляются фотографии принца Филиппа – от детских до последних, в самые разные периоды его жизни.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. В день похорон супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа британская королевская семья обнародовала видео в память о нем.

"Видео в память невероятной жизни герцога Эдинбургского, уникальной благодаря широте опыта и принадлежности к военному поколению. Слова придворного поэта (Саймона Армитиджа) "Патриархи – элегия", – говорится в сопроводительном комментарии к видео, опубликованном в соцсетях королевской семьи.

A montage to commemorate the extraordinary life of The Duke of Edinburgh, made unique by its sheer breadth of experience, and the wartime generation he was part of.



With words by the Poet Laureate,

The Patriarchs - An Elegy. pic.twitter.com/rUr1cNi8lS — The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2021

​В видео появляются фотографии принца – от детских до последних, в самые разные периоды его жизни, в кругу семьи, а также при исполнении военных и официальных обязанностей.

© AFP 2021 / STEVE PARSONS Похороны принца Филиппа

Герцог Эдинбургский, скончавшийся 9 апреля, будет похоронен в субботу в королевской усыпальнице часовни святого Георгия в Виндзорском замке, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы – король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

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