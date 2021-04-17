В день похорон принца Филиппа опубликовано видео в память о нем

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. В день похорон супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа британская королевская семья обнародовала видео в память о нем.
"Видео в память невероятной жизни герцога Эдинбургского, уникальной благодаря широте опыта и принадлежности к военному поколению. Слова придворного поэта (Саймона Армитиджа) "Патриархи – элегия", – говорится в сопроводительном комментарии к видео, опубликованном в соцсетях королевской семьи.
A montage to commemorate the extraordinary life of The Duke of Edinburgh, made unique by its sheer breadth of experience, and the wartime generation he was part of.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2021
With words by the Poet Laureate,
The Patriarchs - An Elegy. pic.twitter.com/rUr1cNi8lS
В видео появляются фотографии принца – от детских до последних, в самые разные периоды его жизни, в кругу семьи, а также при исполнении военных и официальных обязанностей.
Герцог Эдинбургский, скончавшийся 9 апреля, будет похоронен в субботу в королевской усыпальнице часовни святого Георгия в Виндзорском замке, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы – король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.
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