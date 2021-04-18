Переболевшие COVID-19 страдают от проблем с голосом

Многие пациенты, перенесшие коронавирус, отмечают осиплость и другие проблемы с голосом. Негативные симптомы могут проявиться и через месяц после выздоровления.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Проблемы с голосом являются одними из распространенных последствий коронавируса. Большинство людей, перенесших COVID-19, отмечают осиплость и другие нарушения голоса. При этом симптомы могут появиться не сразу после выздоровления, а даже через месяц. Об этом рассказала руководитель научно-клинического отдела фониатрии НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, президент Ассоциации фониатров и фонопедов России, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии Екатерина Осипенко.

"Наблюдаем пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, с формированием осиплости в дальнейшем или с сохраняющейся осиплостью после перенесенного заболевания. Причем тенденция к сохранению жалоб на нарушение голоса растет, и она не связана со временем заболевания. То есть это может и через месяц возникнуть, может сохраняться и длиться несколько месяцев", – сказала Осипенко в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной к Международному дню голоса.

После выздоровления максимальное внимание уделяется общему состоянию организма, поэтому сложности с голосом замечают гораздо позже, пишет РИА Новости.

"Эта инфекция респираторная, и она затрагивает отнюдь не только ткани легких, но также вовлекается в процесс весь респираторный тракт, а это гортань, верхние дыхательные пути", – пояснила Осипенко.

Это касается и тех пациентов, кто перенес болезнь в легкой форме.

"А если люди находились на кислородном обеспечении, на ИВЛ, а может быть, были трахеостомированы, то, естественно, воспалительный процесс в верхних дыхательных путях, в том числе ларингит, имеет место быть. Поэтому, конечно же, пациентов именно с таким постковидным синдромом, который проявляется в том числе и в виде нарушения голоса, мы сейчас встречаем", - подытожила специалист.

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