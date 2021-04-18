Ученые изобрели водку, от которой нет похмелья

Экстракт лишайника, который добавляют в обычную водку, позволяет снизить токсическое и постинтоксикационное действие алкогольного напитка на 18-20%.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Коллектив исследователей из Новосибирска получил патент на способ производства водки, которая не вызывает похмелья, рассказал РИА Новости один из авторов метода, председатель совета директоров компании "Доминанта" Николай Баранов.

Патент изобретателям выдали в марте. Как следует из документов, новый способ позволяет снизить токсическое и постинтоксикационное действие водки на 18-20%. При этом почти полностью сохраняется эйфорический эффект, а скорость формирования алкогольной зависимости снижается на 20-33%.

"Нам с учеными из Якутска и новосибирских институтов удалось получать из ягеля достаточно усваиваемую часть, которая организмом будет восприниматься. Он является транспортом для определенных веществ, выступает как сорбент для различных соединений", — рассказал ученый.

Оказалось, что экстракт этого лишайника можно использовать при производстве водки: его вводят в сорокаградусную водно-этанольную смесь в соотношении от 1:150 до 1:200. Метод прошел успешное тестирование на крысах.

Но речь пока идет только о лабораторных исследованиях, отметил Баранов.

"От лабораторного образца до чего-то серьезного — большой путь. Постепенно, если у нас объемы переработки того же ягеля будут больше, наверное, начнем разговор с производителями винно-водочной продукции. Возможно, им будет это интересно", — сказал ученый.

Он напомнил, что полностью беспохмельной водки все же не бывает: прием любого вида алкоголя — это неизбежное отравление организма. Но люди все равно пьют спиртное, поэтому специалисты работают над внедрением уменьшающих токсичность компонентов.

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