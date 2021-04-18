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Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V.

Минздрав РФ ведет переговоры о завершении включения "Спутника V" в список ВОЗ

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (177)
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Производство "Спутника V" в настоящее время локализуется на 20 производственных площадках – как в России, так и за рубежом.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Российское Министерство здравоохранения ведет переговоры о завершении процедуры включения вакцины от коронавируса "Спутник V" в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, которого цитирует РИА Новости.

"Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения",- сказал Мурашко на Специальном заседании экономического и cоциального совета ООН "Вакцина для всех".

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По словам министра, производство "Спутника V" в настоящее время локализуется на 20 производственных площадках – как в России, так и за рубежом.

"Россия активно сотрудничает со странами и международными объединениями для повышения доступности российской вакцины "Спутник V" путем локализации производства на отечественных и зарубежных площадках", - подчеркнул Мурашко.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (177)

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