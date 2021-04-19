15:31 19 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Вакцина Спутник V

Гражданский оборот "Спутника V" достиг 16 миллионов доз

© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
Общество
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/0a/34335520.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210419/34437759/grazhdanskiy-oborot-sputnika-v-dostig-16-millionov-doz.html

По последним данным специалистов Центра имени Гамалеи, полную вакцинацию от коронавируса двумя дозами препарата прошли 3,8 миллиона человек.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Около 16 миллионов доз вакцины "Спутник V" выпущено в гражданский оборот в России, порядка 20 миллионов доз произведено. Полную вакцинацию от коронавируса двумя дозами препарата прошли 3,8 миллиона человек. Об этом заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов, передает РИА Новости.

Прибытие в Молдову партии антиковид-вакцины через платформу COVAX
© Sputnik / Mihai Caraus
Чокой рассказал, какие вакцины собирается закупать Молдова: "Спутник V" в списке

"Произведено порядка 20 миллионов доз вакцины, а в гражданский оборот выпущено 16 миллионов", – сообщил Логунов на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Создатели опубликовали в научном журнале Lancet результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтвердившие эффективность вакцины на уровне 91,6%. Разработчики препарата показали, что он предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.

Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Минздрав РФ ведет переговоры о завершении включения "Спутника V" в список ВОЗ
Депутат рассказала, когда в Молдову поступит российская вакцина "Спутник V"

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Как изменился Кишинев за один век
Фото: назад в прошлое – как изменился Кишинев за один век
Итоги недели в одно видео: вакцина от COVID и политические разборки в Молдове
Итоги недели в одном видео: вакцина от COVID и политические разборки в Молдове
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться