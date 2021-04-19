Гражданский оборот "Спутника V" достиг 16 миллионов доз

По последним данным специалистов Центра имени Гамалеи, полную вакцинацию от коронавируса двумя дозами препарата прошли 3,8 миллиона человек.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Около 16 миллионов доз вакцины "Спутник V" выпущено в гражданский оборот в России, порядка 20 миллионов доз произведено. Полную вакцинацию от коронавируса двумя дозами препарата прошли 3,8 миллиона человек. Об этом заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов, передает РИА Новости.

"Произведено порядка 20 миллионов доз вакцины, а в гражданский оборот выпущено 16 миллионов", – сообщил Логунов на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Создатели опубликовали в научном журнале Lancet результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтвердившие эффективность вакцины на уровне 91,6%. Разработчики препарата показали, что он предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.

Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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