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Ученые обнаружили главную причину тяжелого течения коронавируса

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (192)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210419/34439342/uchenye-obnaruzhili-glavnuyu-prichinu-tyazhelogo-techeniya-koronavirusa.html

Исследователи установили, что один из белков, синтезируемых в печени, указывает на высокий риск развития воспаления и осложнений в случае заражения коронавирусом.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Ученые определили биомаркер, указывающий на высокий риск развития воспаления и осложнений в случае заражения коронавирусом, передает РИА Новости. Им оказался один из белков, синтезируемых в печени, передается в журнале International Journal of Infectious Diseases.

Лаборатория. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
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Для того, чтобы выявить конкретный химический биомаркер в организме, позволяющий прогнозировать тяжесть течения COVID-19, исследователи из Университета Сассари в Италии и Университета Флиндерса в Австралии проанализировали данные 19 исследований, в которых участвовали более 5600 пациентов из разных стран.

В результате исследований, ученые обнаружили, что уровень сывороточного амилоидного A белка (SAA) у некоторых пациентов в первые 24-48 часов после инфицирования возрастает до 1000 раз. Именно у этих пациентов коронавирус в дальнейшем протекает в тяжелой форме.

"Наш анализ показал, что пациенты с тяжелым COVID-19 или которые в конечном итоге умерли, имели значительно более высокие уровни SAA по сравнению с пациентами с легкой формой заболевания", — приводятся слова руководителя исследования Ардуино Мангони (Arduino Mangoni).

Гены и белки амилоида A в сыворотке крови значительно активируются во время острой фазы воспалительного ответа, который включает повышение температуры, гормональные и метаболические изменения. В свою очередь, увеличение SAA еще больше усиливает воспаление, предвещающее развитие цитокинового шторма, и вызывает образование тромбов и повреждение органов.

"У таких пациентов наблюдается чрезмерное воспаление, образование сгустков крови и значительные повреждения в некоторых органах, особенно в легких, почках, сердце и печени", — говорит Мангони.

Пандемия коронавируса
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
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По мнению исследователей, маркер SAA можно успешно использовать для раннего выявления пациентов с повышенным риском тяжелого течения COVID-19. Для этих пациентов рекомендуется госпитализация и более агрессивное лечение.

"Это химическое вещество может помочь, вместе с другими характеристиками и анализами, в прогнозировании того, у каких пациентов в случае COVID-19 с большой вероятностью ухудшится состояние и потребуется серьезное медицинское вмешательство", — отмечает ученый.

Новый биомаркер также можно применять для определения тех людей, кому необходима прививка в первую очередь, считают авторы.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (192)

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