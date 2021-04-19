В Швейцарии смягчили антиковидные меры

С понедельника в Швейцарии открыли террасы ресторанов, кинотеатры, зоопарки и ботанические сады. Теперь у жителей страны есть возможность выпить кофе в любимом заведении.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Еще одна европейская страна постепенно выходит из карантина. Швейцария с понедельника ввела послабления в антиковидных мерах. Спустя четыре месяца строгих ограничений в стране разрешено посещение террас ресторанов, кинотеатров, зоопарков и ботанических садов, передает РИА Новости.

С особой радостью жители Конфедерации приняли новость о возможности наконец-то поесть и выпить кофе или бокал вина вне дома, на любимой террасе. Для многих людей, закрытие ресторанов и практически полное отсутствие социальной и культурной жизни стало сложным психологическим испытанием.

Решение с понедельника открыть террасы ресторанов Федеральный совет огласил 14 марта. Практически сразу же после объявления долгожданной новости рестораны в кантоне Женеве, которые были закрыты с небольшим перерывом почти полгода, сразу же начали готовиться к "дню икс". При этом многие до последнего сомневались, что за несколько дней правительство не изменит решение, ведь количество новых заражений в стране продолжает расти.

"Мы готовимся, но кто знает теперь. Все может быть. В прошлый раз тоже хотели открыть, так что посмотрим, что будет в понедельник", - сказала в субботу РИА Новости бариста кофейни Boreal.

Администратор ресторана, расположенного рядом с Цюрихским оперным театром, рассказала РИА Новости, что заведение "буквально вернулось к жизни" после открытия террас. "Мне невероятно отрадно видеть компании гостей, которые сегодня смогли прийти к нам. Ведь посещение ресторана предполагает не только прием пищи, но и общение, а также обмен эмоциями", - сказала представитель заведения, выразив надежду, что коронавирус не помешает работе общепита.

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