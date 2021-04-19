Результаты вакцинации: эффективность "Спутника V" составила 97,6%

Заболеваемость коронавирусом у россиян, получивших обе прививки "Спутника V", составила всего лишь 0,027%. Таким образом, эффективность вакцины достигает 97,6%.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6%. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

"Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ и РФПИ объявляют об эффективности вакцины "Спутник V" на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата", - говорится в сообщении.

В настоящее время в России в рамках Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) Минздрава ведется учет лиц, которые прошли вакцинацию, а также граждан, которые заболели коронавирусом, передает РИА Новости.

"Согласно данным о вакцинации 3,8 миллиона россиян, полностью привитых обоими компонентами в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года в рамках программы массовой гражданской вакцинации, заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%", - отмечается в релизе.

Разработчики вакцины добавили, что данные и расчеты эффективности вакцины будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае текущего года.

"Данные, опубликованные ведущим медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6%. Как показывает анализ данных заболеваемости почти 4 миллионов привитых россиян, эффективность вакцины еще выше и достигает 97,6%. Такие показатели позволяют с уверенностью утверждать, что "Спутник V" обеспечивает одни из лучших показателей защиты против коронавирусной инфекции среди всех мировых вакцин", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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