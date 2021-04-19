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Акция Бессмертный полк в городах России

Названа дата проведения "Бессмертного полка"

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210419/34444024/stala-izvestna-data-provedeniya-bessmertnogo-polka.html

Проведение традиционного шествия во многом зависит от эпидемиологической ситуации в России. В 2020 году "Бессмертный полк" не состоялся из-за пандемии, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Традиционное шествие "Бессмертного полка" в этом году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация, заявила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева. 

"Те, кто в прошлом году смотрел, насколько трогательно и замечательно прошел Парад Победы, который 75 лет назад был как раз 24 июня, я думаю, поймут, почему мы выбрали эту дату", - сказала Цунаева.

"Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы, как организаторы, сможем все-таки организовать шествие "Бессмертного полка России" в очном формате", - сказала Цунаева на брифинге на площадке МИА "Россия сегодня".

Организаторы также сообщают о том, что 9 мая, как и планировалось раньше, мероприятие состоится в онлайн-формате, передает РИА Новости

Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" 9 мая открыт, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Желающие могут подать заявку на сайте 2021.polkrf.ru.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
Видео: Бессмертный полк Молдовы

"В прошлом году мы рассчитывали, что в онлайн-шествие поступит порядка 200 тысяч заявок, но поступило более 3 миллионов. В связи с этим трансляция продолжалась 20 дней. В этом году мы меняем технологический подход и распределяем потоки шествия по регионам. Теперь все трансляции пройдут в один день 9 мая, каждый субъект (Федерации) получит свой поток трансляции", - отметила Цунаева.

Шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах, что даст возможность жителям каждого региона увидеть в своем строю всех своих земляков. "Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени", - добавила Цунаева.

В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.

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