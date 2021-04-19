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ВОЗ: режим ЧС в области здравоохранения продлен на три месяца

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (192)
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Чрезвычайный комитет собирается по решению генерального директора ВОЗ каждые три месяца, чтобы дать оценку актуальной ситуации в области общественного здравоохранения.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Пандемия коронавируса остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, говорится в заявлении по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения по ситуации с пандемией COVID-19.

Вакцинация от коронавируса
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Согласно официальным правилам, чрезвычайный комитет собирается по решению генерального директора ВОЗ каждые три месяца, чтобы дать оценку актуальной ситуации в области общественного здравоохранения. В понедельник состоялось седьмое заседание комитета  с начала пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости

"Генеральный директор определил, что пандемия COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Он принял советы комитета для ВОЗ и опубликовал советы комитета для государств-членов в качестве временных рекомендаций, согласно международным правилам в области здравоохранения. Чрезвычайный комитет вновь соберется через три месяца или ранее, на усмотрение генерального директора", - говорится в заявлении.

Также эксперты ВОЗ не рекомендуют требовать доказательства вакцинации для международных перелетов. Это может усугубить неравенство в свободе передвижения, говорится в заявлении по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения по ситуации с пандемией COVID-19.

Пандемия коронавируса
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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"Временные рекомендации государствам-членам… не требовать доказательства вакцинации как условия для въезда, с учетом ограниченных (но растущих) свидетельств об эффективности вакцин в снижении распространения вируса и при до сих пор остающемся неравенстве в глобальном распределении вакцин. Государствам-членам настоятельно рекомендуется признать, что требования о доказательстве вакцинации могут усугубить неравенство… в свободе передвижения", - говорится в рекомендациях, опубликованных по итогам встречи чрезвычайного комитета ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По всему миру были введены жесткие ограничения на пребывание в общественных местах, а за нарушение режима самоизоляции применялись наказания. Во многих странах режим ограничений все еще сохраняется.

По последним данным университета Хопкинса, в мире выявлено уже свыше 141 миллиона случаев заражения, более 3 миллионов человек скончались.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (192)

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