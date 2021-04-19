Наконец-то можно выпить: первая после локдауна пинта Бориса Джонсона

С 12 апреля в Великобритании вступил в силу второй этап ослабления антиковидных ограничений, этим не преминул воспользоваться премьер-министр.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Первую пинту пива в пабе после ослабления ограничений в связи с пандемией COVID-19 выпил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как пишет корреспондент РИА Новости Наталья Копылова, Джонсона заметили в местном пабе The Mount с бокалом пива. Премьер-министр собирался пойти в паб в первый день ослабления ограничений 12 апреля, однако из-за траура в стране по принцу Филиппу, скончавшемуся 9 апреля, отменил свои планы.

Компанию за бокалом хмельного напитка британскому премьеру составил мэр Бирмингема Энди Стрит. А вот главе оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Киру Стармеру с посещением питейного заведения не так повезло. Его в паб Raven в городе Бат не впустил владелец, который раскритиковал Стармера за бездействие во время пандемии.

С 12 апреля в Англии вступил в силу второй этап ослабления ограничений - открылись непродовольственные магазины, террасы ресторанов, пабы на открытом воздухе, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova