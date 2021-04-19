23:59 19 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снимает маску

Наконец-то можно выпить: первая после локдауна пинта Бориса Джонсона

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/13/34445683.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210419/34445784/Nakonets-to-mozhno-vypit-pervaya-posle-lokdauna-pinta-Borisa-Dzhonsona.html

С 12 апреля в Великобритании вступил в силу второй этап ослабления антиковидных ограничений, этим не преминул воспользоваться премьер-министр.

КИШИНЕВ, 19 апр  – Sputnik. Первую пинту пива в пабе после ослабления ограничений в связи с пандемией COVID-19 выпил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как пишет корреспондент РИА Новости Наталья Копылова, Джонсона заметили в местном пабе The Mount с бокалом пива. Премьер-министр собирался пойти в паб в первый день ослабления ограничений 12 апреля, однако из-за траура в стране по принцу Филиппу, скончавшемуся 9 апреля, отменил свои планы.

Компанию за бокалом хмельного напитка британскому премьеру составил мэр Бирмингема Энди Стрит. А вот главе оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Киру Стармеру с посещением питейного заведения не так повезло. Его в паб Raven в городе Бат не впустил владелец, который раскритиковал Стармера за бездействие во время пандемии.

UK: Londons Soho packed after pubs reopen with ease of COVID measures
© Ruptly
В Лондоне ажиотаж - Сохо празднует антиковидные послабления

С 12 апреля в Англии вступил в силу второй этап ослабления ограничений - открылись непродовольственные магазины, террасы ресторанов, пабы на открытом воздухе, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Горе в королевской семье Британии: скончался принц Филипп
Британия и ЕС оформили развод: подписана торговая сделка по Brexit

Главные темы

  • Главное здание Совета Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    Майя Санду выступила в ПАСЕ: главное

    Необходимость борьбы с коррупцией, досрочные выборы, которые откроют путь реформам, взаимоотношения с приднестровским регионом и отношения с Россией - главные темы выступления президента Майи Санду в ПАСЕ.

    295
  • Цирк, Кишинев
    Мэр Кишинева просит передать городу несколько известных зданий

    По мнению Иона Чебана, существует целый перечень объектов недвижимости на территории муниципия, которыми городская администрация могла бы распорядиться лучше, чем центральные власти.

    98
  • Большой десантный корабль проекта 775 Александр Отраковский
    Россия стягивает корабли разных флотов в Черное море – зачем?

    Уникальная переброска ракетных, артиллерийских и десантных кораблей Каспийской флотилии, Балтийского и Северного флотов в Черное море – демонстрация готовности России оперативно парировать любую угрозу на Юго-западном стратегическом направлении.

    210

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Электромобиль GAC Aion Y на международной автомобильной выставке в Шанхае.
Фото: автомобильный рай - в Шанхае открылась международная автовыставка
Разведчики НАТО зачастили с полетами у российских границ. Зачем им Камчатка и Донбасс?
Видео: самолеты-разведчики НАТО у границ Камчатки и Донбасса
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться