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Князь Монако Ренье с женой Грейс Келли

Фото: платье принцессы - 65 лет назад Грейс Келии вышла за Ренье III

© AP Photo
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210419/34446606/Foto-plate-printsessy---65-let-nazad-Greys-Kelii-vyshla-za-Rene-III.html

19 апреля 1956 года в Монако состоялась свадьба актрисы Голливуда Грейс Келли с принцем Монако Ренье III: сказка о Золушке воплотилась наяву.

КИШИНЕВ, 19 апр  – Sputnik. Ровно 65 лет назад состоялась одна из самых громких и обсуждаемых (поныне, кстати) свадеб: свои судьбы соединили наследный правитель княжества Монако Ренье и оскароносная голливудская звезда Грейс Келли.

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Публикация от DIANA&GRACE (@princessmodern_)

Познакомились две звезды в 1955 году в Каннах, где кинодива в рамках обычной для своего статуса повестки должна была провести совместную с принцем фотосессию для журнала Paris Match. Именно эта встреча стала, как говорят сегодня, судьбоносной.

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Публикация от DIANA&GRACE (@princessmodern_)

Через полгода влюбленный Ренье сделал актрисе предложение: местом для признания он выбрал центр Нью-Йорка. Согласие на брак стоило Келли актерской карьеры: она была несовместима с ролью супруги правителя княжества Монако.

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Публикация от Old Fashion Vibes (@oldfashionvibes)

19 апреля 1956 года в Монако Ренье III и Грейс Келли стали мужем и женой. Дизайн платья невесты разработала двукратная обладательница "Оскара" за лучший дизайн костюмов Хелен Роуз. Сам наряд в качестве подарка новобрачной преподнесла студия Metro-Goldwyn-Mayer, звездой которой была Грейс Келли. 30 сотрудниц киностудии сотворили шедевр из брюссельского кружева, которому уже на тот момент было более ста лет.

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Публикация от Lydia Starbuck (@lydiastarbuckwrites)

По слухам, затраты на свадьбу превысили расходы на бракосочетание британской королевы Елизаветы с герцогом Филиппом. Праздненства длились почти неделю.

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Публикация от Pesse Grace de Monaco (@pessegracedemonaco)

Когда церемония завершилась, Ренье и Грейс отправились в морское путешествие на яхте, которую им подарил миллиардер Аристотель Онассис.

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Публикация от Grace Kelly ♡ (@forgracekelly)

В браке супруги прожили 26 лет, вплоть до гибели Грейс в автокатастрофе. Их свадьба стала легендарной, в том числе некоторые детали - как, например, платье новобрачной или дождь из красных и белых гвоздик, который обрушился на молодых. Не менее известно и обручальное кольцо от Cartier, украшенное бриллиантом в 10 карат.

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