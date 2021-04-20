В США идет процесс по делу об убийстве Джорджа Флойда

Коллегия присяжных в первый день обсуждений по делу об убийстве Флойда не смогла вынести окончательное решение. СМИ пишут о готовящихся протестах на фоне обсуждения вердикта.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. В американском Миннеаполисе завершился первый день совещаний по делу об убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда, произошедшего год назад.

СМИ сообщают, что коллегии присяжных не удалось достигнуть единого мнения в ходе обсуждений, которые продолжались около четырех часов. Перед возобновлением обсуждений во вторник присяжных изолируют от других участников процесса, они проведут ночь в гостинице, сообщает РИА Новости.

Напомним, инцидент, являющийся предметом разбирательства нынешнего судебного процесса, произошел в мае 2020 года. Тогда в интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. В убийстве при задержании Флойда обвиняется бывший полицейский Дерек Шовин, трое его напарников – в пособничестве убийству.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, в США по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. Нередко они сопровождались массовыми беспорядками и грабежами.

В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.

В ходе процесса судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление погибшим наркотических веществ. В то же время адвокат Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.

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