13:14 20 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.60
  • USD17.94
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Полицейские на крыше здания участка во время протестов в Миннеаполисе, США. Архивное фото

В США идет процесс по делу об убийстве Джорджа Флойда

© AFP 2021 / Kerem Yucel
Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210420/34449360/usa-idet-protsess-po-delu-ob-ubiystve-dzhordzha-floyda.html

Коллегия присяжных в первый день обсуждений по делу об убийстве Флойда не смогла вынести окончательное решение. СМИ пишут о готовящихся протестах на фоне обсуждения вердикта.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. В американском Миннеаполисе завершился первый день совещаний по делу об убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда, произошедшего год назад.

Сотни людей собрались в Миннеаполисе у резиденции губернатора
© Ruptly
"Нет справедливости и покоя": пикет у резиденции губернатора Миннеаполиса

СМИ сообщают, что коллегии присяжных не удалось достигнуть единого мнения в ходе обсуждений, которые продолжались около четырех часов. Перед возобновлением обсуждений во вторник присяжных изолируют от других участников процесса, они проведут ночь в гостинице, сообщает РИА Новости.

Напомним, инцидент, являющийся предметом разбирательства нынешнего судебного процесса, произошел в мае 2020 года. Тогда в интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. В убийстве при задержании Флойда обвиняется бывший полицейский Дерек Шовин, трое его напарников – в пособничестве убийству.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, в США по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. Нередко они сопровождались массовыми беспорядками и грабежами.

Поджоги и мародерство: Миннеаполис в огне из-за гибели афроамериканца
© Ruptly
Поджоги и беспорядки: Миннеаполис в огне из-за гибели афроамериканца

В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.

В ходе процесса судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление погибшим наркотических веществ. В то же время адвокат Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Культура запретов вместо культуры свободы: как смерть Флойда меняет США
Я - Джордж Флойд: протесты в США перекинулись на весь мир

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Электромобиль GAC Aion Y на международной автомобильной выставке в Шанхае.
Фото: автомобильный рай - в Шанхае открылась международная автовыставка
Разведчики НАТО зачастили с полетами у российских границ. Зачем им Камчатка и Донбасс?
Видео: самолеты-разведчики НАТО у границ Камчатки и Донбасса
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться