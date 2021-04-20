Авария отняла у Илона Маска пять миллиардов долларов

После аварии, в результате которой два человека погибли, акции Tesla подешевели на 3,4%, до 714,63 доллара.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Новость о ДТП с участием электромобиля вызвала снижение цены акций Tesla. В результате глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов, информирует Forbes Real-Time.

После снижения цен на акции состояние Маска составляет 174,6 миллиарда долларов, что на 5,1 миллиарда долларов меньше его предыдущего показателя, передает РИА Новости. После ДТП акции Tesla подешевели на 3,4%, до 714,63 доллара. Теперь Илон Маск находится на третьем месте в списке самых богатых людей мира.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что два человека погибли в американском штате Техас в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево. Предполагалось, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота.

Позднее Маск опроверг эту информацию, отметив, что для этого автомобиля функция полного автономного вождения не была приобретена. Маск уточнил, что для работы автопилота на автомобиле Tesla нужна определенная дорожная разметка, которой на улице, где произошла авария, не было.

На первом месте рейтинга Forbes находится основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал составляет 196,4 миллиарда долларов. Вторую строчку рейтинга Forbes занимает президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (179,2 миллиарда долларов), четвертое досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу (131,6 миллиарда). На пятом месте расположился основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 110,2 миллиарда долларов.

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