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Назван фактор, увеличивающий риск смерти среди молодежи

© Photo : Alex Proimos
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210420/34451974/nazvan-faktor-uvelichivayuschiy-risk-smerti-sredi-molodezhi.html

Для того, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, важно вести активный образ жизни и следить за своим питанием.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Гипертония может привести к летальному исходу даже в молодом возрасте, заявил радиостанции "Говорит Москва" заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

По словам специалиста, повышенное артериальное давление негативно сказывается на жизненно важных органах человека. Больше всего страдают мозг, сердце и почки, передает РИА Новости

Это влечет за собой ряд других проблем со здоровьем, например, снижение когнитивных способностей.

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Иванов добавил, что повышенное давление — первая причина для развития хронической сердечной недостаточности. При гипертонии происходят морфологические изменения в сердце, в результате которых основная функция сердца начинает страдать.

Если не следить за здоровьем, первые признаки заболевания могут появляться уже в раннем возрасте, предупредил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при повышенном верхнем артериальном давлении недопустимы неправильный рацион и избыточный вес. Медик призвал исключить жирную пищу и свести к минимуму потребление соли и сахара.

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