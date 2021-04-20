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Международный аэропорт Домодедово

"Домодедово" начал выдавать вакцинные паспорта по стандартам ВОЗ

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (207)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210420/34452242/domodedovo-nachal-vydavat-vaktsinnye-pasporta-po-standartam-voz.html

Документ будет заполняться на русском и английском языках. В вакцинный паспорт можно внести данные о всех прививках, не только от коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. В московском "Домодедово" начали выдавать паспорт вакцинации – документ о прививке от коронавируса, соответствующий стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

"Это Международное свидетельство о вакцинации и профилактике", - отмечается в сообщении аэропорта.

С марта воздушная гавань первой среди аэропортов России начала предоставлять сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19 на русском, английском, немецком и французском языках.

"С сегодняшнего дня в медико-санитарной части Домодедово также можно получить новый тип документа - паспорт вакцинации, который заполняется на русском и английском языках", - сообщает главный врач аэропорта Сергей Махнев.

По словам главного врача, часто летающим путешественникам больше подойдет паспорт вакцинации, куда можно внести данные о всех прививках, не только от коронавируса. "Этот документ является уже привычным для иностранных государств", - приводит аэропорт слова врача.

Медицинский документ. Архивное фото
© Sputnik / Александр Кряжев
Сертификат о вакцинации от COVID-19: как он будет выглядеть и зачем нужен

Для получения документов необходимо лично обратиться в медпункт, предъявить сертификат о вакцинации, зарегистрированный на портале государственных услуг РФ, а также внутренний и заграничный паспорта РФ.

На территории аэропорта также работает пункт вакцинации. Сделать бесплатную прививку можно без предварительной записи по будням с 9.00 до 16.00 в зоне прилета российских авиалиний на втором этаже пассажирского терминала. 

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (207)

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