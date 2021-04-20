ВОЗ: в Европе отмечается тревожный рост заболеваемости COVID-19

На большей части европейского региона ВОЗ, в состав которого входят 53 страны, наблюдаются тревожные признаки роста новых случаев коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о "тревожных признаках" роста новых случаев коронавируса в большей части европейского региона, сообщили РИА Новости в офисе ВОЗ в РФ со ссылкой на оценку от Европейского бюро ВОЗ.

"Европейское региональное бюро ВОЗ посредством получения эпидемиологических отчетов через механизм Международных медико-санитарных правил отметило, что на большей части европейского региона ВОЗ, в состав которого входят 53 страны, наблюдаются тревожные признаки роста новых случаев COVID-19", - говорится в заявлении.

"За последние две недели общее число случаев в регионе выросло на 6%, а число смертей – на 5%. Некоторые страны столкнулись с серьезными проблемами в деле сокращения числа случаев по сравнению с последним пиком 2020 года", - добавили представители организации.

Организация уточняет, что к настоящему моменту в европейском регионе ВОЗ организация получила данные о более чем 49 миллионах подтвержденных случаев COVID-19.

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