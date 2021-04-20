Вакцины бессильны против некоторых мутаций коронавируса

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Результаты научных исследований говорят о том, что некоторые из мутаций COVID-19 могут быть значительными и не поддаваться вакцинам, заявили РИА Новости в офисе ВОЗ в России со ссылкой на оценку от Европейского бюро ВОЗ.

"Вакцинация является важным средством, помогающим снизить передачу вируса, и чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даем вирусу для изменения и мутаций. Научные данные свидетельствуют о том, что некоторые из этих мутаций могут быть значительными и вызывать уклонения от действия вакцин", - говорится в заявлении.

В организации призывают к максимальному снижению передачи вируса, "поскольку она сама по себе не будет уменьшаться без применения активных мер".

"В большинстве стран сохраняется очень высокий уровень передачи инфекции на местном уровне. Европейское бюро ВОЗ получает отчеты о том, что варианты вируса, вызывающие озабоченность, продолжают распространяться по Европе, и мы продолжаем узнавать и собирать данные об их возможном воздействии. Хотя текущие данные свидетельствуют о том, что некоторые варианты распространяются быстрее, нельзя забывать, что сам по себе COVID-19 уже является серьезным заболеванием, и необходимо применять все необходимые меры для контроля его распространения", - призвали в ВОЗ.

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