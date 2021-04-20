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Медицинский сотрудник во время вакцинации

Вакцины бессильны против некоторых мутаций коронавируса

© Sputnik / Magda Gibelli
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (212)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210420/34452834/vaktsiny-bessilny-protiv-nekotorykh-mutatsiy-koronavirusa.html

Европейское бюро ВОЗ получает регулярные отчеты о том, что мутации вируса, вызывающие озабоченность, продолжают распространяться по Европе.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Результаты научных исследований говорят о том, что некоторые из мутаций COVID-19 могут быть значительными и не поддаваться вакцинам, заявили РИА Новости в офисе ВОЗ в России со ссылкой на оценку от Европейского бюро ВОЗ.

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"Вакцинация является важным средством, помогающим снизить передачу вируса, и чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даем вирусу для изменения и мутаций. Научные данные свидетельствуют о том, что некоторые из этих мутаций могут быть значительными и вызывать уклонения от действия вакцин", - говорится в заявлении.

В организации призывают к максимальному снижению передачи вируса, "поскольку она сама по себе не будет уменьшаться без применения активных мер".

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"В большинстве стран сохраняется очень высокий уровень передачи инфекции на местном уровне. Европейское бюро ВОЗ получает отчеты о том, что варианты вируса, вызывающие озабоченность, продолжают распространяться по Европе, и мы продолжаем узнавать и собирать данные об их возможном воздействии. Хотя текущие данные свидетельствуют о том, что некоторые варианты распространяются быстрее, нельзя забывать, что сам по себе COVID-19 уже является серьезным заболеванием, и необходимо применять все необходимые меры для контроля его распространения", - призвали в ВОЗ.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (212)

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