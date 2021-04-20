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Персонифицированная вакцина от COVID может появиться через год

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210420/34455761/personalizirovannaya-vaktsina-ot-covid-19-mozhet-poyavitsya-cherez-god.html

Новые прививки будут модифицированы под конкретного пациента. Это позволит прививать людей, у которых есть противопоказания к существующим вакцинам.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Максимум через три года будет создана персонифицированная вакцина от COVID-19. Специалисты обещают появление нового типа прививок в ближайшие 1-3 года, вакцина будет модифицирована под конкретного пациента. Особенно актуально это для тех пациентов, кому противопоказана общая вакцина, используемая сегодня, передает РИА Новости. Об этом сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Российский препарат Спутник V
© Sputnik / Павел Лисицын
Эффективность российской вакцины составила 97,6%

Специалист подчеркнул, что без активной вакцинации, без массовой искусственной иммунизации населения не получится справится с эпидемией.

"На сегодняшний день все вакцины имеют равные права... одинаковые как показания, так и противопоказания. Но есть те группы заболеваний, которые вызывают серьёзные опасения, но это не означает, что не надо при наличии таких заболеваний вакцинировать - это означает, что надо идти step by step, вначале от ограниченных клинических исследований у данных категорий, у групп риска, и постепенно этот опыт экстраполировать на более широкий контингент",- сказал Тотолян в рамках сессии "Современные возможности и проблемные вопросы вакцинопрофилактики" на конференции "Эпидемиологическое благополучие ".

Он отметил, что дальше появятся и новые вакцины, и нужно постепенно изучать действие на группах риска.

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