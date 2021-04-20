Уроженец Кишинева получил благодарность от президента России Путина

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Российский актер театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко получил благодарность президента России Владимира Путина. Об этом актер сообщил на своей странице в Facebook.

"В чем счастье? Такой вопрос в школе задавали нам учителя. И помогали с ответом – в труде. Кто-то отнесется к этому с иронией, но я по-прежнему считаю такой ответ верным. Я счастлив трудиться. Очень рад быть востребованным в самых разных жанрах, стилях, направлениях. Работаю я не для наград и почестей, но, безусловно, мне очень приятно, когда мой труд замечают, отмечают. Благодарность президента России Владимира Владимировича Путина для меня – честь", – написал Олешко.

Актер выразил благодарность за оказанное доверие.

Он рассказал, что торжественная церемония состоялась в Кремле в Екатерининском зале, а награду он получил из рук первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

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"Работаем дальше. На благо Отечества. Благодарю всех, с кем работаю, за поддержку", – заключил Олешко.

Александр Олешко - уроженец Кишинева. Он родился в молдавской столице 23 июля 1976 года. В 1991 году перебрался в Москву, где поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства и окончил его с отличием. В 1999-м окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. С того же года стал работать в труппе Московского академического театра сатиры. С 2000 по 2010 год играл в труппе Московского театра "Современник". В 2018 году принят в труппу театра Евгения Вахтангова.

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