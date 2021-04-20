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Автомобиль Aurus Senat

Видео: в России запустят серийное производство автомобилей Aurus

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210420/34457556/video-v-russia-zapustyat-seriynoe-proizvodstvo-avtomobiley-aurus.html

В мае на Елабужском автомобильном заводе в Татарстане стартует серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге в мае. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

"Проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами", — отметили в ведомстве.

Стоимость Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении составит 22 миллиона рублей, а базовая версия — 18 миллионов рублей, говорили ранее в компании. По данным Минпромторга, уже в мае первые клиенты получат свои автомобили, пишет РИА Новости.

Aurus.
© Sputnik / Aleksander Melnikov
Как повел себя Aurus во время краш-теста - видео
Планируется, что в дальнейшем также на заводе в Елабуге будет налажено производство и внедорожников Aurus Komendant. Новинку планировали презентовать на автосалоне в Москве в 2020 году, но мероприятие отменили из-за пандемии.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) – это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

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