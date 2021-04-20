В ЕС подтвердили связь прививки J&J со случаями тромбоза

В Европейском агентстве по лекарственным средствам добавили, что преимущества вакцины Johnson & Johnson в борьбе с COVID-19 значительно превышают риск осложнений.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) после проведенной оценки рисков возникновения тромбозов у привитых вакциной Johnson & Johnson заявило, что обнаружило возможную связь между вакцинированием и крайне редкими случаями тромбоза у получивших прививку.

При этом в агентстве добавили, что преимущества вакцины Johnson & Johnson в борьбе с COVID-19 значительно превышают риск осложнений. Также прививка способствует предупреждению тяжелых осложнений и смертельных исходов, сообщает. "ЕМА обнаружила связь вакцины с очень редкими случаями развития тромбозов.

ЕМА подтверждает, что общее соотношение риск/польза остается положительным… Предупреждение о риске развития тромбозов должно быть добавлено к информации о продукте", - говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора.

Сообщается, что комитет фармаконадзора ЕМА изучил восемь сообщений о тромбоэмболических осложнениях у пациентов из США, где прививку сделали уже более 7 миллионов человек. Все осложнения были отмечены у людей моложе 60 лет и появились в течение трех недель после вакцинации. Большинство побочных эффектов было отмечено у женщин.

Регулятор ЕС, независимые эксперты и производитель продолжат оценку рисков вакцины Johnson & Johnson от коронавируса, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор регулятора Эмер Кук.

В ЕС вакцинация препаратом Johnson & Johnson еще не стартовала. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J. ЕМА, в свою очередь, сообщало, что проведет оценку рисков вакцины и обнародует свое научное заключение.

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