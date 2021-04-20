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Партия вакцины Спутник V

В Латинской Америке начали производство "Спутника V"

© Sputnik / Магда Гибелли
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (212)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210420/34460066/v-latinskoy-amerike-nachali-proizvodstvo-sputnika-v.html

Полномасштабное производство "Спутник V" в Аргентине начнется в июне. Первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где начали производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V". В дальнейшем планируется экспорт вакцины в страны Центральной и Латинской Америки, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине. Аргентина стала первой страной Латинской Америки, в которой начато производство вакцины "Спутник V", - передают в фонде.

Отмечается, что РФПИ и партнеры осуществили передачу технологий для Laboratorios Richmond. Первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата, сообщает РИА Новости.

Вакцина Спутник V
© REUTERS / DADO RUVIC
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"Как ожидается, полномасштабное производство "Спутник V" в Аргентине начнется в июне. Вакцина, произведенная в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки", - уточнили в фонде.

Президент Аргентины Альберто Фернандес, которого цитирует фонд, заявил: "Мы очень рады возможности производить вакцину "Спутник V" в Аргентине, с помощью которой мы уже защищаем наше население с превосходными результатами. Это будет большая возможность для того, чтобы продвинуться в борьбе с пандемией не только в Аргентине, но и в Латинской Америке".

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (212)

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