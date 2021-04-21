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Президент России Владимир Путин

Путин: Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса

© REUTERS / POOL / Alexander Zemlianichenko
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (214)
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Sputnik Молдова
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Владимир Путин подчеркнул, что РФ обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала России.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию РФ заявил, что российские ученые совершили настоящий прорыв, разработав три надежные вакцины от коронавирусной инфекции. Sputnik Молдова транслирует обращение в прямом эфире.

"Настоящий прорыв совершили наши ученые. Сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала нашей страны. Хочу поблагодарить каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией", - сказал Путин.

При этом президент РФ отметил, что "коронавирус пока еще не побежден окончательно".

Вакцина Спутник V
© Sputnik / Iliya Pitalev
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"Он остается прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса, – и по контуру границ, и внутри нашей страны", – добавил Путин.

Президент РФ назвал вакцинацию единственным способом побороть пандемию коронавируса.

"Обращаюсь ко всем гражданам России. Нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей", – сказал Путин.

По его словам, центральное значение сейчас имеет вакцинация. "Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной. Это позволит осенью сформировать коллективный иммунитет. Обращаюсь ко всем жителям станы – сделайте прививку. Только так мы можем побороть пандемию", – подчеркнул российский лидер.

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Минздрав РФ ведет переговоры о завершении включения "Спутника V" в список ВОЗ
"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в РФ вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском Центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.

Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН, ее зарегистрировали в России 20 февраля. До конца года планируется произвести не менее десяти миллионов доз. "КовиВак" основана на "убитом" вирусе SARS-CoV-2.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (214)

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