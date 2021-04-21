Путин: Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса

Владимир Путин подчеркнул, что РФ обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала России.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию РФ заявил, что российские ученые совершили настоящий прорыв, разработав три надежные вакцины от коронавирусной инфекции. Sputnik Молдова транслирует обращение в прямом эфире.

"Настоящий прорыв совершили наши ученые. Сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала нашей страны. Хочу поблагодарить каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией", - сказал Путин.

При этом президент РФ отметил, что "коронавирус пока еще не побежден окончательно".

"Он остается прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса, – и по контуру границ, и внутри нашей страны", – добавил Путин.

Президент РФ назвал вакцинацию единственным способом побороть пандемию коронавируса.

"Обращаюсь ко всем гражданам России. Нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей", – сказал Путин.

По его словам, центральное значение сейчас имеет вакцинация. "Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной. Это позволит осенью сформировать коллективный иммунитет. Обращаюсь ко всем жителям станы – сделайте прививку. Только так мы можем побороть пандемию", – подчеркнул российский лидер.

"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в РФ вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском Центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.

Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН, ее зарегистрировали в России 20 февраля. До конца года планируется произвести не менее десяти миллионов доз. "КовиВак" основана на "убитом" вирусе SARS-CoV-2.

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